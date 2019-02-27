Итоговый выпуск новостей за 22:00: Отказ от Евровидения. Коррупция в "Укроборонпроме"
В итоговом выпуске новостей за 27 февраля по состоянию на 22:00 – Украина отказалась от участия в песенном конкурсе Евровидение, который в этом году пройдет в Тель-Авиве. Сегодня вопрос коррупции в "Укроборонпроме" обсуждали на антикоррупционном комитете парламента.
Также в выпуске:
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Источник: 24 канал
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