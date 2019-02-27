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      Итоговый выпуск новостей за 22:00: Отказ от Евровидения. Коррупция в "Укроборонпроме"

      Выпуск новостей 50 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 27 февраля по состоянию на 22:00 – Украина отказалась от участия в песенном конкурсе Евровидение, который в этом году пройдет в Тель-Авиве. Сегодня вопрос коррупции в "Укроборонпроме" обсуждали на антикоррупционном комитете парламента.

      Также в выпуске:

      Журналисты узнали, сколько налогов платят украинцы за то, что на самом деле считают бесплатным.

      Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились во Вьетнаме.

      blog_ava
      Когда в Украине потеплеет: прогнозы синоптиков
      27 февраля
      1688
      Теги: Новости Украины Коррупционные схемы в Укроборонпроме Евровидение 2019 Евровидение Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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