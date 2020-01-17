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      АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК АЛЕНА БАБАК АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ
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      АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК АЛЕНА БАБАК АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ

      Итоговый выпуск новостей за 22:00: Отклоненное заявление Гончарука. Остановка подъемника

      Выпуск новостей 40 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 17 января по состоянию на 22:00 – президент Украины не принял отставку премьер-министра. Во время встречи с Гончаруком Зеленский сказал, что дает ему шанс, а также озвучил ряд важных поручений. На горе Погар во Львовской области остановился подъемник с 37 туристами, среди них было пятеро детей. В течение часа спасатели освобождали людей из ловушки.

      Также в выпуске:

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      Теги: Новости Украины Новости Львова Новости политики Алексей Гончарук Кабинет Министров Украины Владимир Зеленский ГСЧС Выпуск новостей
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