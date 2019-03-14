Итоговый выпуск новостей за 22:00: Отравление в Днепре. Увольнение Божко
В итоговом выпуске новостей за 14 марта по состоянию на 22:00 – в одной из школ Днепра массово заболели дети – 14 марта более 500 учеников не вышли на учебу. Петр Порошенко уволил Егора Божко с должности руководителя Службы внешней разведки Украины.
Также в выпуске:
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Источник: 24 канал
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