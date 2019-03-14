Итоговый выпуск новостей за 22:00: Отравление в Днепре. Увольнение Божко

В итоговом выпуске новостей за 14 марта по состоянию на 22:00 – в одной из школ Днепра массово заболели дети – 14 марта более 500 учеников не вышли на учебу. Петр Порошенко уволил Егора Божко с должности руководителя Службы внешней разведки Украины.

Также в выпуске: Украина сегодня отмечает День добровольца. Более 40 тысяч украинцев пошли служить в ряды вооруженных сил. И более 170 тысяч заключили контракт с ВСУ. В Киеве убили работника Администрации Президента Украины Александра Бухтатого. Неизвестные местные патриоты в центре оккупированного Донбасса вывесили сине-желтый флаг.