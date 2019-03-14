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      Итоговый выпуск новостей за 22:00: Отравление в Днепре. Увольнение Божко

      Выпуск новостей 36 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 14 марта по состоянию на 22:00 – в одной из школ Днепра массово заболели дети – 14 марта более 500 учеников не вышли на учебу. Петр Порошенко уволил Егора Божко с должности руководителя Службы внешней разведки Украины.

      Также в выпуске:

      Украина сегодня отмечает День добровольца. Более 40 тысяч украинцев пошли служить в ряды вооруженных сил. И более 170 тысяч заключили контракт с ВСУ.

      В Киеве убили работника Администрации Президента Украины Александра Бухтатого.

      Неизвестные местные патриоты в центре оккупированного Донбасса вывесили сине-желтый флаг.

      blog_ava
      5 книг Стивена Хокинга, которые стоит прочитать
      14 марта
      2347
      Теги: Новости Украины Выпуск новостей Новости Днепра
      Источник: 24 канал
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