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      Итоговый выпуск новостей за 22:00: Отставка Гончарука. Первый случай коронавируса в Украине

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 3 марта по состоянию на 22:00 – Алексей Гончарук подал в отставку. Об этом рассказали народные депутаты из партии "Слуга народа" после вечернего заседания в парламенте. В Украине зафиксировали первый случай коронавируса. Инфекцию обнаружили у мужчины, который недавно вернулся из Италии в Черновцы.

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      Теги: Алексей Гончарук Отставка правительства Гончарука Новости Украины Кабинет Министров Украины Выпуск новостей
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