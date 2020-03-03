Итоговый выпуск новостей за 22:00: Отставка Гончарука. Первый случай коронавируса в Украине

В итоговом выпуске новостей за 3 марта по состоянию на 22:00 – Алексей Гончарук подал в отставку. Об этом рассказали народные депутаты из партии "Слуга народа" после вечернего заседания в парламенте. В Украине зафиксировали первый случай коронавируса. Инфекцию обнаружили у мужчины, который недавно вернулся из Италии в Черновцы.

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