Итоговый выпуск новостей за 22:00: Падение цен на горючее. Трансформация ГПУ

В итоговом выпуске новостей за 26 декабря по состоянию на 22:00 – ряд сетей АЗС продолжает снижать цены на бензин и дизельное топливо. В среднем на 50 копеек за литр. Со 2 января работу начнет Офис генерального прокурора. Об этом сообщил генпрокурор Украины Руслан Рябошапка.

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Украина и США заключили новый контракт на поставку современных противотанковых комплексов "Джавелин". Об этом сообщил министр обороны Андрей Загороднюк.

Между тем украинские суды уже отпустили для обмена по меньшей мере 5 человек. Четверо – это террористы, которые 9 мая 2014 года захватили здание милиции Мариуполя.

Гимн в исполнении Дзидзьо. Певец записал свою версию с молодежным симфоническим оркестром. Пообещал, что "Ще не вмерла України" зазвучит совсем по-другому.