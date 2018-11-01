Итоговый выпуск новостей за 22:00: Письмо от Сенцова. Приезд Меркель в Киев
В итоговом выпуске новостей за 1 ноября по состоянию на 22:00 – Олег Сенцов написал письмо правозащитникам, в котором сообщил, что чувствует себя лучше, но еще принимает лекарства. Ангела Меркель прилетела в Киев, президент традиционно подарил ей букет цветов, она тоже сделала приятный жест – поздоровалась с военными по-украински. Несколько дней назад она заявила, что уходит из политики.
Также в выпуске:
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Источник: 24 канал
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