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      Итоговый выпуск новостей за 22:00: Письмо от Сенцова. Приезд Меркель в Киев

      Выпуск новостей 5 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 1 ноября по состоянию на 22:00 – Олег Сенцов написал письмо правозащитникам, в котором сообщил, что чувствует себя лучше, но еще принимает лекарства. Ангела Меркель прилетела в Киев, президент традиционно подарил ей букет цветов, она тоже сделала приятный жест – поздоровалась с военными по-украински. Несколько дней назад она заявила, что уходит из политики.

      Также в выпуске:

      Россия решила ввести свои санкции против украинских депутатов, министров, бизнесменов и компаний, в список вошло 322 человека.

      В Украине подорожал газ для населения, цифры в платежках увеличатся на 23%.

      Во Львове отмечают годовщину Ноябрьского чина.

       

      Теги: Новости Киева Новости политики Украинцы в плену РФ Ангела Меркель заложники Олег Сенцов Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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