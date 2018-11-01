Итоговый выпуск новостей за 22:00: Письмо от Сенцова. Приезд Меркель в Киев

В итоговом выпуске новостей за 1 ноября по состоянию на 22:00 – Олег Сенцов написал письмо правозащитникам, в котором сообщил, что чувствует себя лучше, но еще принимает лекарства. Ангела Меркель прилетела в Киев, президент традиционно подарил ей букет цветов, она тоже сделала приятный жест – поздоровалась с военными по-украински. Несколько дней назад она заявила, что уходит из политики.

Также в выпуске: Россия решила ввести свои санкции против украинских депутатов, министров, бизнесменов и компаний, в список вошло 322 человека. В Украине подорожал газ для населения, цифры в платежках увеличатся на 23%. Во Львове отмечают годовщину Ноябрьского чина.