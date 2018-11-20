Итоговый выпуск новостей за 22:00: Победы на фронте. Новые фамилии в деле Гандзюк

В итоговом выпуске новостей за 20 ноября по состоянию на 22:00 – минувшей ночью в окрестностях оккупированного Донецка Вооруженные Силы Украины приняли бой с террористами и вышли победителями. В Киеве состоялось второе заседание Временной следственной комиссии, которая расследует нападения на активистов. Стали известны новые фамилии, причастные к убийству Екатерины Гандзюк.

Также в выпуске: В Одесской области к пирсов прибило баржу с контрабандой. Владельцы автомобилей на еврономерах устроили всеукраинскую акцию протеста. Родители девочки, умершей в результате отравления в лагере, требуют от ГПУ наказать виновных.