Итоговый выпуск новостей за 22:00: Победы на фронте. Новые фамилии в деле Гандзюк
В итоговом выпуске новостей за 20 ноября по состоянию на 22:00 – минувшей ночью в окрестностях оккупированного Донецка Вооруженные Силы Украины приняли бой с террористами и вышли победителями. В Киеве состоялось второе заседание Временной следственной комиссии, которая расследует нападения на активистов. Стали известны новые фамилии, причастные к убийству Екатерины Гандзюк.
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Источник: 24 канал
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