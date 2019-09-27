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      Итоговый выпуск новостей за 22:00: Почему уходит Данилюк. Акция "Ночь на Банковой. Опять"

      Выпуск новостей 37 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 27 сентября по состоянию на 22:00 – секретарь СНБО Александр Данилюк подал заявление об отставке на имя президента Украины. Активисты устроили "Ночь на Банковой", как и год назад, чтобы напомнить уже новой власти, что заказчики нападений на активистов – на свободе, а саботажники – не наказаны.

      Также в выпуске:

      В Броварах произошло ужасное ДТП – пьяный полицейский протаранил остановку, на которой стояли люди, одна женщина скончалась на месте, есть двое пострадавших.

      Центр города Умани заполнен хасидами, там готовятся праздновать Новый год по иудейскому календарю.

      Когда достроят Шулявский мост.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Офіс Президента Активисты Александр Данилюк Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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