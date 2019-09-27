Итоговый выпуск новостей за 22:00: Почему уходит Данилюк. Акция "Ночь на Банковой. Опять"

В итоговом выпуске новостей за 27 сентября по состоянию на 22:00 – секретарь СНБО Александр Данилюк подал заявление об отставке на имя президента Украины. Активисты устроили "Ночь на Банковой", как и год назад, чтобы напомнить уже новой власти, что заказчики нападений на активистов – на свободе, а саботажники – не наказаны.

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