Итоговый выпуск новостей за 22:00 Подозрения окружению Порошенко. Нелегальные заправки в Украине

В итоговом выпуске новостей за 22:00 – генпрокурор Юрий Луценко сообщил о том, что департамент международно-правового сотрудничества ГПУ завершил расследование по делу в отношении украинского олигарха-беглеца Сергея Курченко. После случая в Кропивницком, в Украине сразу же прикрыли несколько нелегальных заправок. В частности, сегодня остановили работу трех АЗС на Тернопольщине.

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В Харькове нашли так называемые квартиры-перчатки, в которых согласно документам проживает две сотни людей. На самом деле – несколько пенсионеров, которыми занимаются социальные фонды.

Все дела о незаконном обогащении закрыто. НАБУ и Специализированная прокуратура воплотила в жизнь решения Конституционного суда об отмене соответствующей статьи.

В международном аэропорту Тель-Авива "Бен-Гурион" изменили написание названия украинской столицы. Теперь вместо применяемого ранее Kiev будут писать Kyiv.