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      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ
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      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Итоговый выпуск новостей за 22:00: Подозреваемые в убийстве Шеремета. Российское СМИ в Украине

      Выпуск новостей 12 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 12 декабря по состоянию на 22:00 – нацполиция задержала и с согласия Генпрокуратуры объявила подозрение фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Съемочную группу телеканала Минобороны России пустили в Украину. Корреспондент Диана Сирази вместе с оператором прилетели в Киев, а еще и сняли сюжет о самом перелете и то, как они проходили паспортный контроль

      Также в выпуске:

      Сегодня в 5 утра в жилье экс-нардепа Алексея Кайды пришла полиция.

      Немецких дипломатов высылают из России.

      Сериал "Слуга народа" сняли с российского эфира.

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      Теги: Новости Украины Павел Шеремет Выпуск новостей
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