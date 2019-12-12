Итоговый выпуск новостей за 22:00: Подозреваемые в убийстве Шеремета. Российское СМИ в Украине
В итоговом выпуске новостей за 12 декабря по состоянию на 22:00 – нацполиция задержала и с согласия Генпрокуратуры объявила подозрение фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Съемочную группу телеканала Минобороны России пустили в Украину. Корреспондент Диана Сирази вместе с оператором прилетели в Киев, а еще и сняли сюжет о самом перелете и то, как они проходили паспортный контроль
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