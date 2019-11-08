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      СИТУАЦИЯ ВОЗЛЕ ПЕТРОВСКОГО ДЖЕК МА В УКРАИНЕ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ
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      СИТУАЦИЯ ВОЗЛЕ ПЕТРОВСКОГО ДЖЕК МА В УКРАИНЕ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ

      Итоговый выпуск новостей за 22:00: Подрыв на гранате в Харькове. Суд ООН на стороне Украины

      Выпуск новостей 35 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 8 ноября по состоянию на 22:00 – в Харьковской многоэтажке произошел взрыв. Там 23-летний парень подорвал себя гранатой. Он погиб на месте. Суд ООН на стороне Украины. Международная фемида может признать Россию виновной в финансировании терроризма на Донбассе.

      Также в выпуске:

      Разведение войск в Петровском перенесли.

      В столице улицы случилась жуткая авария: грузовик разбил легковой автомобиль.

      Накануне Дня украинского языка и письменности украинцы написали радиодиктант национального единства.

      blog_ava
      Международный суд ООН вынес решение в пользу Украины по делу против России
      8 ноября
      814
      Теги: Новости Украины Жертвы Новости Харькова ООН Выпуск новостей
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