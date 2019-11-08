Итоговый выпуск новостей за 22:00: Подрыв на гранате в Харькове. Суд ООН на стороне Украины

В итоговом выпуске новостей за 8 ноября по состоянию на 22:00 – в Харьковской многоэтажке произошел взрыв. Там 23-летний парень подорвал себя гранатой. Он погиб на месте. Суд ООН на стороне Украины. Международная фемида может признать Россию виновной в финансировании терроризма на Донбассе.

Также в выпуске: Разведение войск в Петровском перенесли. В столице улицы случилась жуткая авария: грузовик разбил легковой автомобиль. Накануне Дня украинского языка и письменности украинцы написали радиодиктант национального единства.