Итоговый выпуск новостей за 22:00: Подрыв на гранате в Харькове. Суд ООН на стороне Украины
В итоговом выпуске новостей за 8 ноября по состоянию на 22:00 – в Харьковской многоэтажке произошел взрыв. Там 23-летний парень подорвал себя гранатой. Он погиб на месте. Суд ООН на стороне Украины. Международная фемида может признать Россию виновной в финансировании терроризма на Донбассе.
Также в выпуске:
Разведение войск в Петровском перенесли.
В столице улицы случилась жуткая авария: грузовик разбил легковой автомобиль.
Накануне Дня украинского языка и письменности украинцы написали радиодиктант национального единства.
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