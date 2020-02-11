Итоговый выпуск новостей за 22:00: Последствия непогоды на Львовщине. Исследования ВОЗ в Китае

В итоговом выпуске новостей за 10 февраля по состоянию на 22:00 – на Львовщине шквальный ветер срывал крыши и валил деревья. Сейчас жители 209 населенных пунктов остались без света. Всемирная организация здравоохранения направила в Китай группу передовых пульмонологов для исследования смертельного коронавируса.

Также в выпуске:

Суд избрал меру пресечения волонтеру Марусе Зверобой: она должна сдать загранпаспорт, не выезжать без разрешения за пределы Киевской области и носить электронный браслет.

Двух задержанных участников перестрелки, произошедшей в Мукачево, отправили в СИЗО на два месяца с возможностью внесения залога в 315 тысяч гривен.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в Кабмине могут появиться новые министерства: например, Министерство молодежи и спорта могут отделить от Минкульта.

Главную награду кинопремии Оскар впервые получил не англоязычный фильм, а южнокорейская драма "Паразиты".