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      ВОЗВРАЩЕНИЕ УКРАИНЦЕВ ИЗ КИТАЯ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА БОЙ ВОЗЛЕ ЗОЛОТОГО
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      Итоговый выпуск новостей за 22:00: Последствия ожесточенного боя у Золотого. Эвакуация из Уханя

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 20 февраля по состоянию на 22:00 – огромные воронки, поваленные деревья и перебитая линия электросетей: военные в Золотом показали последствия позавчерашнего боя с оккупантами. Автобусы с эвакуированными украинцами из Уханя приехали в медцентр в Новых Санжарах. Местные жители не хотели впускать колонну из машины и начали поджигать шины.

      Також у випуску:

      В ДБР хочуть скасування закону про амністію учасників Майдану. Про це повідомила очільниця бюро Ірина Венедіктова. 

      Поліція завела справу і допитує журналістів проекту "Наші гроші" через розслідування статків керівництва Нацполіції.

      на протести людей проти розміщення евакуйованих українців з Уханю у Нових Санжарах відреагував Володимир Зеленський.

      Руководительница Минздрава Скалецкая откровенно рассказала о личной жизни
      20 февраля
      Автор: Екатерина Козачинская
      Теги: Новости Украины столкновения Коронавирус 2020 Украина – Россия Война на Донбассе Выпуск новостей Новости Полтавы
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