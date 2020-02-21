Итоговый выпуск новостей за 22:00: Последствия ожесточенного боя у Золотого. Эвакуация из Уханя

В итоговом выпуске новостей за 20 февраля по состоянию на 22:00 – огромные воронки, поваленные деревья и перебитая линия электросетей: военные в Золотом показали последствия позавчерашнего боя с оккупантами. Автобусы с эвакуированными украинцами из Уханя приехали в медцентр в Новых Санжарах. Местные жители не хотели впускать колонну из машины и начали поджигать шины.

Також у випуску: В ДБР хочуть скасування закону про амністію учасників Майдану. Про це повідомила очільниця бюро Ірина Венедіктова. Поліція завела справу і допитує журналістів проекту "Наші гроші" через розслідування статків керівництва Нацполіції. на протести людей проти розміщення евакуйованих українців з Уханю у Нових Санжарах відреагував Володимир Зеленський.