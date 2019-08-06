Итоговый выпуск новостей за 22:00: Потери на фронте. Дело ГБР против Порошенко

В итоговом выпуске новостей за 6 августа по состоянию на 22:00 – четверо украинских защитников сегодня погибли во время так называемого "перемирия". В министерстве обороны Украины сообщили, что это произошло под Павлополем. В ГБР открыли уголовное производство против Петра Порошенко по его поездке на Мальдивы в январе 2018 года.

Также в выпуске: На Львовщине водители грузовиков перекрывали трассу Киев – Чоп. Украинский самолет уничтожили в Ливии. Первое заседание ВРУ девятого созыва состоится 3 сентября.

Источник: 24 канал