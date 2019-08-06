Итоговый выпуск новостей за 22:00: Потери на фронте. Дело ГБР против Порошенко
В итоговом выпуске новостей за 6 августа по состоянию на 22:00 – четверо украинских защитников сегодня погибли во время так называемого "перемирия". В министерстве обороны Украины сообщили, что это произошло под Павлополем. В ГБР открыли уголовное производство против Петра Порошенко по его поездке на Мальдивы в январе 2018 года.
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Источник: 24 канал
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