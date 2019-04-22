Итоговый выпуск новостей за 22:00: Потери на фронте. Поздравления Зеленскому от российских звезд

В итоговом выпуске новостей за 22 апреля по состоянию на 22:00 – обстрелы на фронте не утихают. В результате вражеских атак погиб один украинский защитник, еще один получил ранения. Владимир Зеленский принимает поздравления. Кроме поздравления от цивилизованного мира, лидера президентской гонки поздравляют и звезды России.

Также в выпуске: Генпрокуратура вызывает людей из окружения Порошенко для вручения подозрений. Тысячи людей пришли на Банковую, чтобы поблагодарить Петра Порошенко. Глава парламента Андрей Парубий сообщил, что 24 апреля парламент может рассмотреть законопроект об импичменте президента.

Источник: 24 канал