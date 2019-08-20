Итоговый выпуск новостей за 22:00: Пожар на Канарах. Премьер Италии ушел в отставку

В итоговом выпуске новостей за 20 августа по состоянию на 22:00 – на испанском курортном острове Гран-Канария более 12 тысяч гектаров в огне. Власти уверяют: туристам ничего не угрожает. Политический кризис в Италии, но его последствия могут угрожать и Украине. Итальянский премьер-министр уходит в отставку.

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Немного больше недели до старта работы Верховной Рады, а работа в новоизбранных депутатов кипит. Делят комитеты, должности, кресла в сессионном зале.

Впервые одна партия получила монобольшинство в парламенте. Поэтому фактически следующие пять лет президентская сила будет контролировать всю Верховную Раду.

Высший совет правосудия не отстранил от должности скандального судью Павла Вовка. Этого от учреждения, которое контролирует работу людей в мантиях, требовала Генпрокуратура.

60 суток ареста – такую ​​меру пресечения избрал одесский суд владельцу отеля, где произошел смертельный пожар, – Вадиму Черному.