23:46
27 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА В АФГАНИСТАНЕ КОРОНАВИРУС 2020 ПОГИБ КОБИ БРАЙАНТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Ностражиркус. К нам едет Ревизор
      Вєсті Кремля
      17:52, 25 января
      Вести.UA. Жир: Порошенко ломают планы. "Слуги народа" не хотят в тюрьму
      Вєсті.UA
      19:25, 25 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Программы Выпуск новостей
      АВИАКАТАСТРОФА В АФГАНИСТАНЕ КОРОНАВИРУС 2020 ПОГИБ КОБИ БРАЙАНТ

      Итоговый выпуск новостей за 22:00: Пожар в Министерстве культуры. Заявление Гончарука о дорогах

      Выпуск новостей 32 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 27 января по состоянию на 22:00 – в здании Министерства культуры, молодежи и спорта Украины вспыхнул пожар. Спасатели эвакуировали всех работников ведомства, пострадавших нет. Премьер-министр Алексей Гончарук пообещал, что в 2020 году в Украине должны появиться четыре тысячи километров новых дорог.

      Также в выпуске:

      Дмитрий Козак стал новым "куратором Украины" в Кремле. Он сменил на должности заместителя главы администрации Путина Владислава Суркова.

      Президент Владимир Зеленский прибыл в Польшу, где съехались делегации из 50 стран, чтобы почтить память жертв Холокоста.

      Миллиардер Ринат Ахметов приобрел один из самых дорогих особняков на планете стоимостью в 200 миллионов евро.

      Украинская пианистка Надежда Шпаченко получила самую престижную музыкальную награду Грэмми, став лидером в категории "Лучшая классическая книга".

      Землетрясение в Турции: число жертв и пострадавших резко возросло – детали, фото и видео
      сегодня
      40414
      Теги: Новости Украины Пожар Дороги Алексей Гончарук Министерство культуры Украины Новости Киева Выпуск новостей
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 22:20 Главные новости 27 января: есть ли коронавирус в Украине, встреча Зеленского с Дудой
      Ірина Кошанська 387
      сегодня , 21:09 Що спільного між пам'яттю про Голокост і "особливим статусом" для окупованих територій
      Блоги 156
      16 января , 14:11 Электрокамины и их типы: от напольных до настенных
      505
      сегодня , 09:07 Афиша Киева на неделю: куда пойти 27 января — 2 февраля
      80
      сегодня , 21:00 Мы делали кино не для недели проката, – эксклюзивное интервью с творцами ленты "Мои мысли тихие"
      Катерина Петренко 53
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук