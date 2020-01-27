Итоговый выпуск новостей за 22:00: Пожар в Министерстве культуры. Заявление Гончарука о дорогах
В итоговом выпуске новостей за 27 января по состоянию на 22:00 – в здании Министерства культуры, молодежи и спорта Украины вспыхнул пожар. Спасатели эвакуировали всех работников ведомства, пострадавших нет. Премьер-министр Алексей Гончарук пообещал, что в 2020 году в Украине должны появиться четыре тысячи километров новых дорог.
Также в выпуске:
Дмитрий Козак стал новым "куратором Украины" в Кремле. Он сменил на должности заместителя главы администрации Путина Владислава Суркова.
Президент Владимир Зеленский прибыл в Польшу, где съехались делегации из 50 стран, чтобы почтить память жертв Холокоста.
Миллиардер Ринат Ахметов приобрел один из самых дорогих особняков на планете стоимостью в 200 миллионов евро.
Украинская пианистка Надежда Шпаченко получила самую престижную музыкальную награду Грэмми, став лидером в категории "Лучшая классическая книга".
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