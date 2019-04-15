Итоговый выпуск новостей за 22:00: Пожар в парижском Нотр-Даме. Новое обращение Зеленского

В итоговом выпуске новостей за 15 апреля по состоянию на 22:00 – в столице Франции загорелся Собор Парижской Богоматери. Пожар вспыхнул на чердаке, где происходили реставрационные работы. Владимир Зеленский записал короткое видеообращение, которое разместил на странице Зе-команды в Facebook. Ролик традиционно посвятил действующему президенту.

Также в выпуске: В прифронтовой Марьинке готовятся к проведению выборов. Полиция задержала предполагаемых убийц владельца завода ювелирных изделий Сергея Киселева. В Карпатах намело больше одного метра снега. На Ровненщине пьяный водитель устроил Голливудские гонки. В Днепре не прекращают принимать раненых украинских защитников.

Источник: 24 канал