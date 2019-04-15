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      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В НОТР-ДАМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В НОТР-ДАМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Итоговый выпуск новостей за 22:00: Пожар в парижском Нотр-Даме. Новое обращение Зеленского

      Выпуск новостей 432 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 15 апреля по состоянию на 22:00 – в столице Франции загорелся Собор Парижской Богоматери. Пожар вспыхнул на чердаке, где происходили реставрационные работы. Владимир Зеленский записал короткое видеообращение, которое разместил на странице Зе-команды в Facebook. Ролик традиционно посвятил действующему президенту.

      Также в выпуске:

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      Теги: Новости Франции Пожар Новости Украины Владимир Зеленский Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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