Итоговый выпуск новостей за 22:00: Пожар в парижском Нотр-Даме. Новое обращение Зеленского
В итоговом выпуске новостей за 15 апреля по состоянию на 22:00 – в столице Франции загорелся Собор Парижской Богоматери. Пожар вспыхнул на чердаке, где происходили реставрационные работы. Владимир Зеленский записал короткое видеообращение, которое разместил на странице Зе-команды в Facebook. Ролик традиционно посвятил действующему президенту.
Также в выпуске:
В прифронтовой Марьинке готовятся к проведению выборов.
Полиция задержала предполагаемых убийц владельца завода ювелирных изделий Сергея Киселева.
В Карпатах намело больше одного метра снега.
На Ровненщине пьяный водитель устроил Голливудские гонки.
В Днепре не прекращают принимать раненых украинских защитников.
Источник: 24 канал
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