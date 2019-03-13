Итоговый выпуск новостей за 22:00: Приговор экс-советнику Януковича. Скандальные законы в РФ

В итоговом выпуске новостей за 13 марта по состоянию на 22:00 – американский суд приговорил экс-главу предвыборной кампании Дональда Трампа и экс-советника Януковича Пола Манафорта к четырем годам тюрьмы. В РФ одобрили закон о блокировании ресурсов, распространяющих так называемые фейковые новости – к таким относят и пропагандирующие неуважение к чиновникам.

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