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      Итоговый выпуск новостей за 22:00: Приговор Зайцевой и Дронову. Коррупция в "Укроборонпроме"

      Выпуск новостей 32 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей состоянию на 26 февраля по состоянию 22:00 – в Харькове суд огласил приговор обоим виновникам страшного ДТП, которое произошло около года назад, – Зайцеву и Дронова приговорили к 10 годам лишения свободы. Журналисты провели расследование, в котором выяснили, как сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь участвовал в коррупционных сделках в "Укроборонпром".

      Также в выпуске:

      5 лет назад Россия аннексировала Крым.

      Пророссийская партия социалистов победила на парламенских выборах в Молдове.

      Активисты из Нацкорпуса пришли с пикетом под дом Гладковского-младшего.

      blog_ava
      Не только бизнес-партнер, но и друг: что связывает Порошенко и Гладковского
      26 февраля
      376
      Теги: ДТП в Харькове Выпуск новостей Коррупционные схемы в Укроборонпроме
      Источник: 24 Канал
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