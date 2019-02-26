Итоговый выпуск новостей за 22:00: Приговор Зайцевой и Дронову. Коррупция в "Укроборонпроме"

В итоговом выпуске новостей состоянию на 26 февраля по состоянию 22:00 – в Харькове суд огласил приговор обоим виновникам страшного ДТП, которое произошло около года назад, – Зайцеву и Дронова приговорили к 10 годам лишения свободы. Журналисты провели расследование, в котором выяснили, как сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь участвовал в коррупционных сделках в "Укроборонпром".

Также в выпуске: 5 лет назад Россия аннексировала Крым. Пророссийская партия социалистов победила на парламенских выборах в Молдове. Активисты из Нацкорпуса пришли с пикетом под дом Гладковского-младшего.