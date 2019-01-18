Итоговый выпуск новостей за 22:00: Прощание с убитым мэром Гданьска. Бизнес Зеленского в России
В итоговом выпуске новостей за 18 января по состоянию на 22:00 – тысячи людей пришли почтить убитого Павла Адамовича. С самого утра они семьями приходили к Европейскому центру Солидарности, где выставили гроб с телом. Протеже Коломойского – Владимир Зеленский, который собрался в Президенты, утверждает, что не имеет бизнеса в России, прокомментировав расследования журналистов программы "Схемы".
Также в выпуске:
Исламское государство и взрывы в Магнитогорске: что скрывает власть России?
На Житомирщине неизвестные пугают жителей деревни, которые покинули Московский патриархат и перешли к Православной церкви Украины.
В Херсоне неизвестные открыли огонь прямо во время пресс-конференции.
Источник: 24 канал
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