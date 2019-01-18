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      Итоговый выпуск новостей за 22:00: Прощание с убитым мэром Гданьска. Бизнес Зеленского в России

      Выпуск новостей 39 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 18 января по состоянию на 22:00 – тысячи людей пришли почтить убитого Павла Адамовича. С самого утра они семьями приходили к Европейскому центру Солидарности, где выставили гроб с телом. Протеже Коломойского – Владимир Зеленский, который собрался в Президенты, утверждает, что не имеет бизнеса в России, прокомментировав расследования журналистов программы "Схемы".

      Также в выпуске:

      Исламское государство и взрывы в Магнитогорске: что скрывает власть России?

      На Житомирщине неизвестные пугают жителей деревни, которые покинули Московский патриархат и перешли к Православной церкви Украины.

      В Херсоне неизвестные открыли огонь прямо во время пресс-конференции.

      Теги: Украина – Россия Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Жертвы Новости Польши Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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