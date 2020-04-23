Итоговый выпуск новостей за 22:00: Протест в Тернополе. В Туркменистане форуме COVID-19
В выпуске новостей за 23 апреля по состоянию на 22:00 – тернополяны требуют отмены карантина. Десятки горожан вышли на протест, правда в масках и с соблюдением дистанции. В Туркменистане власти заверили, что ни одного случая заболевания COVID-19 в стране не зафиксировано.
Також у випуску:
Другий день поспіль у МОЗ намагаються вгамувати скандал із купівлею китайських захисних костюмів, на які витратили втричі більше коштів.
До України повернувся найбільший літак світу "Мрія" з рекордною кількістю медичного вантажу.
У Росії в лікарняній кімнаті, де до того зберігали білизну, лікували хворих на COVID-19 медсестер.
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