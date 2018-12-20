Итоговый выпуск новостей за 22:00: Протесты прихожан УПЦ МП. Решение о моратории на землю

В итоговом выпуске новостей за 20 декабря по состоянию на 22:00 – верующие Московского патриархата устроили акцию протеста возле Верховной Рады. Требуют, чтобы депутаты не меняли название на Русскую православную церковь. Депутаты Верховной Рады продлили мораторий на землю. Запрет на продажу паев продлили до 2020 года.

Также в выпуске: Во время ежегодной пресс-конференции Путин обвинил Украину в конфликте в Азовском море. Вследствие обстрелов пророссийских боевиков на Донбассе погиб один украинский защитник. Украинцам массово шлют платежки с большими суммами.