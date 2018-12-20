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      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЙНА В СИРИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ
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      Итоговый выпуск новостей за 22:00: Протесты прихожан УПЦ МП. Решение о моратории на землю

      Выпуск новостей 109 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 20 декабря по состоянию на 22:00 – верующие Московского патриархата устроили акцию протеста возле Верховной Рады. Требуют, чтобы депутаты не меняли название на Русскую православную церковь. Депутаты Верховной Рады продлили мораторий на землю. Запрет на продажу паев продлили до 2020 года.

      Также в выпуске:

      Во время ежегодной пресс-конференции Путин обвинил Украину в конфликте в Азовском море.

      Вследствие обстрелов пророссийских боевиков на Донбассе погиб один украинский защитник.

      Украинцам массово шлют платежки с большими суммами.

      Теги: Новости Украины Верховная Рада Рынок земли Протесты УПЦ МП Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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      Новости за 20 декабря
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