Итоговый выпуск новостей за 22:00: Протесты в Венесуэле. Завершение приема документов в ЦИК

В итоговом выпуске новостей за 4 февраля по состоянию на 22:00 – в Венесуэле продолжаются протесты, действующий президент Николас Мадуро заручается поддержкой России и вооружает армию. Центральная избирательная комиссия Украины завершила прием документов от желающих зарегистрироваться кандидатами на президентских выборах, пока зарегистрировали 30 человек, еще 36 заявлений – на рассмотрении.

Также в выпуске: В Харькове на автомобили упала крыша с тоннами снега, шифером и кирпичом. Генпрокурор Юрий Луценко обвинил кандидата в президенты Анатолия Гриценко в развале украинской армии, когда тот занимал пост министра обороны. Общественные организации предлагают будущему президенту радикальный план борьбы с коррупцией.