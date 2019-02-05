Итоговый выпуск новостей за 22:00: Протесты в Венесуэле. Завершение приема документов в ЦИК
В итоговом выпуске новостей за 4 февраля по состоянию на 22:00 – в Венесуэле продолжаются протесты, действующий президент Николас Мадуро заручается поддержкой России и вооружает армию. Центральная избирательная комиссия Украины завершила прием документов от желающих зарегистрироваться кандидатами на президентских выборах, пока зарегистрировали 30 человек, еще 36 заявлений – на рассмотрении.
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Источник: 24 канал
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