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      ЕПИФАНИЙ УМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛЛ ТОЛМАЦКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США
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      ЕПИФАНИЙ УМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛЛ ТОЛМАЦКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США

      Итоговый выпуск новостей за 22:00: Протесты в Венесуэле. Завершение приема документов в ЦИК

      Выпуск новостей 4 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 4 февраля по состоянию на 22:00 – в Венесуэле продолжаются протесты, действующий президент Николас Мадуро заручается поддержкой России и вооружает армию. Центральная избирательная комиссия Украины завершила прием документов от желающих зарегистрироваться кандидатами на президентских выборах, пока зарегистрировали 30 человек, еще 36 заявлений – на рассмотрении.

      Также в выпуске:

      В Харькове на автомобили упала крыша с тоннами снега, шифером и кирпичом.

      Генпрокурор Юрий Луценко обвинил кандидата в президенты Анатолия Гриценко в развале украинской армии, когда тот занимал пост министра обороны.

      Общественные организации предлагают будущему президенту радикальный план борьбы с коррупцией.

      Теги: ЦИК Протесты Венесуэла Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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