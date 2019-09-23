Итоговый выпуск новостей за 22:00: Ранения на фронте. Князев о задержании экс-жены

В итоговом выпуске новостей за 23 сентября по состоянию на 22:00 – двое украинских военных ранены за сутки на Донбассе. Враги семь раз обстреляли позиции ООС вблизи Богдановки, Новотроицкого и Зайцева. Ложь, которая не имеет ничего общего с реальностью – так глава Нацполиции Князев прокомментировал информацию о якобы попытке своей бывшей жены незаконно провезти 650 тысяч евро.

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Источник: 24 канал