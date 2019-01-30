Итоговый выпуск новостей за 22:00: расстрел супругов в Николаеве. Состояния Януковича и Пшонки

В итоговом выпуске новостей за 30 января по состоянию на 22:00 – в Ингульском районе города Николаева возле Ленинского районного суда местный застрелил двух человек. Пять лет назад из Украины сбежал Янукович и его окружение. 24 канал выяснял, что осталось от брошенных ими имений и при каких условиях они могут вернуться к владельцам.

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