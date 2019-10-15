Итоговый выпуск новостей за 22:00: Российский пропагандист в Киеве. Последствия тайфуна в Японии

В итоговом выпуске новостей за 15 октября по состоянию на 22:00 – по Киеву свободно гуляет ведущей российских пропагандистских ток шоу Борис Корчевников. Он в своих программах рассказывал о зверствах майдановцев против мирного "Беркута". Стихия в Японии унесла жизни уже 73 человек. Над страной пронесся самый мощный за последние 60 лет тайфун Хагибис.

Также в выпуске: На передовой погибли два украинских военных. "Приватбанк" выиграл суд в Лондоне, поэтому активы Коломойского до сих пор остаются под арестом. Совет Европы рассматривает судебную реформу Владимира Зеленского.