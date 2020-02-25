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      Итоговый выпуск новостей за 22:00: Школьники провалились под лед. Последствия урагана в Украине

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 25 февраля по состоянию на 22:00 – вблизи Мариуполя школьники играли возле реки и решили проверить лед на прочность. Однако лед треснул и один из ребят провалился. Украина приходит в себя после урагана Юлия. Больше всего досталось Южным регионам. В Херсоне из-за урагана пострадали шесть человек.

      Также в выпуске:

      Правоохранители сообщили, что уже пяти людям сообщили о подозрении по фактам беспорядков в Новых Санжарах.

      Первые случаи заражения обнаружили в Австрии, Хорватии и Швейцарии.

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      Теги: Новости Украины Выпуск новостей
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