Итоговый выпуск новостей за 22:00: Школьники провалились под лед. Последствия урагана в Украине

В выпуске новостей за 25 февраля по состоянию на 22:00 – вблизи Мариуполя школьники играли возле реки и решили проверить лед на прочность. Однако лед треснул и один из ребят провалился. Украина приходит в себя после урагана Юлия. Больше всего досталось Южным регионам. В Херсоне из-за урагана пострадали шесть человек.

Также в выпуске: Правоохранители сообщили, что уже пяти людям сообщили о подозрении по фактам беспорядков в Новых Санжарах. Первые случаи заражения обнаружили в Австрии, Хорватии и Швейцарии. Умер самый известный президент Египта – Хосни Мубарак.