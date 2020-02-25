Итоговый выпуск новостей за 22:00: Школьники провалились под лед. Последствия урагана в Украине
В выпуске новостей за 25 февраля по состоянию на 22:00 – вблизи Мариуполя школьники играли возле реки и решили проверить лед на прочность. Однако лед треснул и один из ребят провалился. Украина приходит в себя после урагана Юлия. Больше всего досталось Южным регионам. В Херсоне из-за урагана пострадали шесть человек.
Также в выпуске:
Правоохранители сообщили, что уже пяти людям сообщили о подозрении по фактам беспорядков в Новых Санжарах.
Первые случаи заражения обнаружили в Австрии, Хорватии и Швейцарии.
Умер самый известный президент Египта – Хосни Мубарак.
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Главные новости 25 февраля:оккупанты освободили украинских рыбаков, Чорновол объявили подозрениесегодня , 22:08
-
Фотограф запустил интересный проект с малышами, которые плавают под водой: милые фотографиисегодня , 21:16
-
Тимур Мирошниченко обвенчается с женой через два года после женитьбысегодня , 20:59
Комментарии