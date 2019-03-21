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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ
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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ

      Итоговый выпуск новостей за 22:00: Скандал с Луценко. Результаты конкурса в Верховный суд

      Выпуск новостей 63 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 21 марта по состоянию на 22:00 – Генпрокурор Юрий Луценко наговорил на целый дипломатический скандал с главным партнером и защитником Украины – США. В интервью американскому изданию он обвинил посла Мари Йованович в давлении на Генпрокуратуру. Закончился последний этап конкурса в Верховный суд. А Высший совет правосудия уже утвердил список победителей.

      Также в выпуске:

      Вскоре завершат печатать бюллетени к президентским выборам.

      В Киеве недалеко от метро "Дорогожичи" общественный автобус сбил людей на пешеходном переходе.

      Трое украинских военных получили ранения в результате вражеских обстрелов.

      blog_ava
      Где в мире легализована марихуана: инфографика
      21 марта
      2927
      Теги: Юрий Луценко Новости Украины Верховный суд Украины Выпуск новостей
      Источник: 24 Канал
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