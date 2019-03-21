Итоговый выпуск новостей за 22:00: Скандал с Луценко. Результаты конкурса в Верховный суд

В итоговом выпуске новостей за 21 марта по состоянию на 22:00 – Генпрокурор Юрий Луценко наговорил на целый дипломатический скандал с главным партнером и защитником Украины – США. В интервью американскому изданию он обвинил посла Мари Йованович в давлении на Генпрокуратуру. Закончился последний этап конкурса в Верховный суд. А Высший совет правосудия уже утвердил список победителей.

Также в выпуске: Вскоре завершат печатать бюллетени к президентским выборам. В Киеве недалеко от метро "Дорогожичи" общественный автобус сбил людей на пешеходном переходе. Трое украинских военных получили ранения в результате вражеских обстрелов.