Итоговый выпуск новостей за 22:00: Скандал с Луценко. Результаты конкурса в Верховный суд
В итоговом выпуске новостей за 21 марта по состоянию на 22:00 – Генпрокурор Юрий Луценко наговорил на целый дипломатический скандал с главным партнером и защитником Украины – США. В интервью американскому изданию он обвинил посла Мари Йованович в давлении на Генпрокуратуру. Закончился последний этап конкурса в Верховный суд. А Высший совет правосудия уже утвердил список победителей.
Также в выпуске:
Вскоре завершат печатать бюллетени к президентским выборам.
В Киеве недалеко от метро "Дорогожичи" общественный автобус сбил людей на пешеходном переходе.
Трое украинских военных получили ранения в результате вражеских обстрелов.
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии