Итоговый выпуск новостей за 22:00: Скандал с Зозулей. Поджог автомобиля соратника Труханова
В итоговом выпуске новостей за 16 декабря, по состоянию на 22:00 – в Испании разгорелся новый скандал вокруг украинца Романа Зозули. На этот раз футболиста назвали неонацистом и расистом. В Одессе на улице Артиллерийской сгорел внедорожник соратника мэра Одессы Геннадия Труханова – Александра Ахмерова.
Также в выпуске:
Оккупанты били возле Крымского. Там из минометов выпустили 20 мин по позициям наших военных. Горячо было и в районе Верхнеторецкого.
В Николаеве ужин дальнобойщиков в одном из придорожных кафе закончился смертями двух человек и еще трое с тяжелым отравлением попали в больницу.
Кума Путина Виктора Медведчука могут лишить звания "заслуженного юриста Украины". Все из-за петиции на сайте президента, которую уже подписали более 25 тысяч украинцев.
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