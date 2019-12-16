Итоговый выпуск новостей за 22:00: Скандал с Зозулей. Поджог автомобиля соратника Труханова

В итоговом выпуске новостей за 16 декабря, по состоянию на 22:00 – в Испании разгорелся новый скандал вокруг украинца Романа Зозули. На этот раз футболиста назвали неонацистом и расистом. В Одессе на улице Артиллерийской сгорел внедорожник соратника мэра Одессы Геннадия Труханова – Александра Ахмерова.

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Кума Путина Виктора Медведчука могут лишить звания "заслуженного юриста Украины". Все из-за петиции на сайте президента, которую уже подписали более 25 тысяч украинцев.