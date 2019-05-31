Итоговый выпуск новостей за 22:00: Скандальные слова Шефира. Первое совещание Зеленского с СНБО

В итоговом выпуске новостей за 31 мая по состоянию на 22:00 – соратник Зеленского Борис Шефир дал скандальное интервью, возмутив украинцев. Он заявил, что квоты на украинский медиапродукт неэффективны и их следовало бы отменить. Президент Владимир Зеленский обновил состав СНБО и провел заседание в новом составе. Первое совещание касалось работы украинских шахт.

Также в выпуске: Состоялся съезд обновленной партии Петра Порошенко – "Европейская солидарность". Новым руководителем парка "Межигорье" стал помощник Мураева – Алексей Вороненков. Сутки на Востоке прошли горячо: произошло восемь обстрелов и есть двое раненых. Американцы назначили нового посла США в Украине – Кристину Квин.

Источник: 24 канал