Итоговый выпуск новостей за 22:00: "Слуга народа" и журналисты. День флага в Украине
В итоговом выпуске новостей за 23 августа по состоянию на 22:00 – обещания Владимира Зеленского наладить коммуникацию с обществом остались невыполненными. Доказательство этому – последний скандал с Бужанским и Дубинским. Украина запестрела сине-желтыми цветами. Сегодня люди отмечали День государственного флага.
Также в выпуске:
Во Львове открыли часть Мемориала Небесной Сотни.
Подготовительная группа утвердила сценарий торжественного заседания Верховной Рады 29 августа.
Вакарчук призывает Зеленского изменить Конституцию.
Владимир Зеленский отметил, что обмен пленными – вопрос нескольких дней, и работал он над этим больше двух месяцев. Но пока не может предоставить больше информации.
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Источник: 24 канал
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