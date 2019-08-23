Итоговый выпуск новостей за 22:00: "Слуга народа" и журналисты. День флага в Украине

В итоговом выпуске новостей за 23 августа по состоянию на 22:00 – обещания Владимира Зеленского наладить коммуникацию с обществом остались невыполненными. Доказательство этому – последний скандал с Бужанским и Дубинским. Украина запестрела сине-желтыми цветами. Сегодня люди отмечали День государственного флага.

Также в выпуске: Во Львове открыли часть Мемориала Небесной Сотни. Подготовительная группа утвердила сценарий торжественного заседания Верховной Рады 29 августа. Вакарчук призывает Зеленского изменить Конституцию. Владимир Зеленский отметил, что обмен пленными – вопрос нескольких дней, и работал он над этим больше двух месяцев. Но пока не может предоставить больше информации.

Источник: 24 канал