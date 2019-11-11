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      Итоговый выпуск новостей за 22:00: "Слуги народа" обсудили рынок земли. Субсидии в Украине

      Выпуск новостей 21 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 11 ноября по состоянию на 22:00 – в бизнес-центре "Парковый" депутата из "Слуги народа" собрались на закрытое заседание фракции, на котором обсудили вопросы рынка земли и поведение нардепов. В Украине может существенно сократиться количество тех, кто получает жилищные субсидии.

      Также в выпуске:

      Новоизбранный глава президентской партии Александр Корниенко признался, что далеко не все депутаты поддерживают идею невмешательства в экономические отношения в стране.

      Депутаты предложили ужесточить в Украине ответственность за жестокое обращение с животными.

      Все атлантическое побережье Франции покрыли сотни килограммов кокаина.

      blog_ava
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      Теги: Субсидии Слуга народа Выпуск новостей
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