Итоговый выпуск новостей за 22:00: Смертельное ДТП в Броварах. Скандальное заявление Бирюкова

В итоговом выпуске новостей за 17 февраля по состоянию на 22:00 – ГБР готовит подозрение полицейскому, который накануне в нетрезвом состоянии сбил двух человек на пешеходном переходе в Броварах. Мужчину задержали, теперь суд должен избрать ему меру пресечения. Волонтер Юрий Бирюков извинился за то, что назвал подонками военных, которые на президентских выборах голосовали за Владимира Зеленского.

Также в выпуске: Спецпредставителя США по вопросам Украины не будет. Об этом в интервью одному из изданий заявил бывший посол США в нашей стране Джон Хербст. СБУ разоблачила сеть "ботоферм", действовавшую сразу в нескольких регионах Украины. Число жертв коронавируса возросло до 1 775 человек.