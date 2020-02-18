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      Итоговый выпуск новостей за 22:00: Смертельное ДТП в Броварах. Скандальное заявление Бирюкова

      Выпуск новостей 54 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 17 февраля по состоянию на 22:00 – ГБР готовит подозрение полицейскому, который накануне в нетрезвом состоянии сбил двух человек на пешеходном переходе в Броварах. Мужчину задержали, теперь суд должен избрать ему меру пресечения. Волонтер Юрий Бирюков извинился за то, что назвал подонками военных, которые на президентских выборах голосовали за Владимира Зеленского.

      Также в выпуске:

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      Автор: Екатерина Козачинская
      Теги: Полиция Новости Киева Аварии и ДТП Новости Украины Выпуск новостей
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