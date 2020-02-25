Итоговый выпуск новостей за 22:00: Стрельба в Днепре. Вспышка коронавируса в Италии

В выпуске новостей за 24 февраля по состоянию на 22:00 – в Днепре вечером неизвестные открыли огонь. Раненые три человека: у двух из них прострелены ноги, у третьего – ранение шеи. Сейчас в городе – оперплан "Сирена". В Италии умерли шесть человек, у которых обнаружили коронавирус. В целом количество больных коронавирусом Covid-2019 в стране составляет более 200 человек.

Також у випуску: У Києві відбулася автотроща за участі маршрутки: постраждало 11 людей. Нью-Йоркський суд присяжних виніс вирок 67-річному кінопродюсеру Гарві Вайнштейну: йому загрожує до 25 років позбавлення волі за сексуальне насильство. На Кіровоградщині зафіксували два смертельні випадки від грипу. Очільник Кремля Володимир Путін в інтерв’ю російському виданню сказав, що українці та росіяни – один народ, а якщо копнути глибше – то українців взагалі не існує.