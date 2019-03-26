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      Итоговый выпуск новостей за 22:00: Суд над экс-боевиком. Завышение стоимости "евроблях"

      Выпуск новостей 23 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 26 марта по состоянию на 22:00 – бывшего боевика Дмитрия Вишникина, который перешел на сторону боевиков, и сбежал в Москву, теперь судят во Львове. Он уже заявляет, что против Украины не воевал. Покупали автомобиль на еврономере за 5000 евро, а таможенники утверждают, что на самом деле его цена – 9. И именно из этой суммы надо заплатить налоги.

      Также в выпуске:

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      На Тернопольщине подросток сгорел заживо в электрической подстанции.

      В СМИ анонсируют, что вскоре американское издание выдаст очередную порцию откровений Луценко.

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      Теги: Судьи Война на Донбассе Новости Львова Деньги Авто на еврономерах Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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