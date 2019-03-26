Итоговый выпуск новостей за 22:00: Суд над экс-боевиком. Завышение стоимости "евроблях"

В итоговом выпуске новостей за 26 марта по состоянию на 22:00 – бывшего боевика Дмитрия Вишникина, который перешел на сторону боевиков, и сбежал в Москву, теперь судят во Львове. Он уже заявляет, что против Украины не воевал. Покупали автомобиль на еврономере за 5000 евро, а таможенники утверждают, что на самом деле его цена – 9. И именно из этой суммы надо заплатить налоги.

Также в выпуске: В РФ решили раздавать жителям оккупированных территорий Донбасса российские паспорта. На Тернопольщине подросток сгорел заживо в электрической подстанции. В СМИ анонсируют, что вскоре американское издание выдаст очередную порцию откровений Луценко.

Источник: 24 канал