Итоговый выпуск новостей за 22:00: Суд над Трухановым. Потери на фронте

В итоговом выпуске новостей за 14 января по состоянию на 22:00 – в Одессе продолжается суд над главой города Геннадием Трухановым за сделки с покупкой завода "Краян". Но активисты обвиняют чиновника еще и в покрытии и организации незаконных застроек в городе. На фронте погиб украинский военный, двух ранили. Огонь враг открывал пять раз.

Также в выпуске: В Киеве произошел пожар на территории Киево-Печерской лавры. Суд обязал НАБУ начать расследование против генпрокурора Юрия Луценко по подозрению во взяточничестве. Генпрокуратура вернула в САП представление о снятии депутатской неприкосновенности с нардепа Ярослава Дубневича. Мэр польского Гданьска Павел Адамович, которого ранили ножом во время концерта, умер в реанимации.