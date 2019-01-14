Итоговый выпуск новостей за 22:00: Суд над Трухановым. Потери на фронте
В итоговом выпуске новостей за 14 января по состоянию на 22:00 – в Одессе продолжается суд над главой города Геннадием Трухановым за сделки с покупкой завода "Краян". Но активисты обвиняют чиновника еще и в покрытии и организации незаконных застроек в городе. На фронте погиб украинский военный, двух ранили. Огонь враг открывал пять раз.
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Источник: 24 канал
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