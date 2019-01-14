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      ПОЖАР НА ХИМЗАВОДЕ В КАЛУШЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ПОЖАР НА ХИМЗАВОДЕ В КАЛУШЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС

      Итоговый выпуск новостей за 22:00: Суд над Трухановым. Потери на фронте

      Выпуск новостей 23 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 14 января по состоянию на 22:00 – в Одессе продолжается суд над главой города Геннадием Трухановым за сделки с покупкой завода "Краян". Но активисты обвиняют чиновника еще и в покрытии и организации незаконных застроек в городе. На фронте погиб украинский военный, двух ранили. Огонь враг открывал пять раз.

      Также в выпуске:

      В Киеве произошел пожар на территории Киево-Печерской лавры.

      Суд обязал НАБУ начать расследование против генпрокурора Юрия Луценко по подозрению во взяточничестве.

      Генпрокуратура вернула в САП представление о снятии депутатской неприкосновенности с нардепа Ярослава Дубневича.

      Мэр польского Гданьска Павел Адамович, которого ранили ножом во время концерта, умер в реанимации.

      Теги: Жертвы Новости Одессы Выпуск новостей Война на Донбассе Геннадий Труханов
      Источник: 24 канал
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      Новости за 14 января
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