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      НЕБЕСНАЯ СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 УЛЬЯНА СУПРУН
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      Итоговый выпуск новостей за 22:00: Суд против Зайцевой и Дронова. Сход лавины в Альпах

      Выпуск новостей 30 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 19 февраля по состоянию на 22:00 – 26 февраля суд огласит приговор обвиняемым в смертельном ДТП в Харькове Елене Зайцевой и Геннадию Дронову. Прокуроры требуют назначить им максимальное наказание – 10 лет лишения свободы. В Альпах на юге Швейцарии сошла лавина. Под толстым слоем снега оказались по меньшей мере 12 лыжников.

      Также в выпуске:

      Глава Европейского Совета Дональд Туск выступил на заседании в Верховной Раде в пятую годовщину расстрелов на Майдане.

      Во Львове впервые почтили память героев Небесной сотни возле нового мемориала.

      Известный польский режиссер Кшиштоф Занусси представил в Киеве свой новый фильм "Эфир".

      На Николаевщине в руках у 11-летнего мальчика разорвался снаряд от крупнокалиберного пулемета.

       

      blog_ava
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      19 февраля
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      Теги: Новости Украины Швейцария Аварии и ДТП Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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