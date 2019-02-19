Итоговый выпуск новостей за 22:00: Суд против Зайцевой и Дронова. Сход лавины в Альпах
В итоговом выпуске новостей за 19 февраля по состоянию на 22:00 – 26 февраля суд огласит приговор обвиняемым в смертельном ДТП в Харькове Елене Зайцевой и Геннадию Дронову. Прокуроры требуют назначить им максимальное наказание – 10 лет лишения свободы. В Альпах на юге Швейцарии сошла лавина. Под толстым слоем снега оказались по меньшей мере 12 лыжников.
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Источник: 24 канал
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