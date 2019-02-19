Итоговый выпуск новостей за 22:00: Суд против Зайцевой и Дронова. Сход лавины в Альпах

В итоговом выпуске новостей за 19 февраля по состоянию на 22:00 – 26 февраля суд огласит приговор обвиняемым в смертельном ДТП в Харькове Елене Зайцевой и Геннадию Дронову. Прокуроры требуют назначить им максимальное наказание – 10 лет лишения свободы. В Альпах на юге Швейцарии сошла лавина. Под толстым слоем снега оказались по меньшей мере 12 лыжников.

Также в выпуске: Глава Европейского Совета Дональд Туск выступил на заседании в Верховной Раде в пятую годовщину расстрелов на Майдане. Во Львове впервые почтили память героев Небесной сотни возле нового мемориала. Известный польский режиссер Кшиштоф Занусси представил в Киеве свой новый фильм "Эфир". На Николаевщине в руках у 11-летнего мальчика разорвался снаряд от крупнокалиберного пулемета.