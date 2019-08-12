Итоговый выпуск новостей за 22:00: Свидетельство Порошенко в ГБР. Новое лицо украинской армии

В итоговом выпуске новостей за 12 августа по состоянию на 22:00 – Порошенко был на допросе по делу об уклонении от уплаты налогов. Адвокат Порошенко рассказал, что еще и по другому делу прошлись. 24 бригада имени короля Даниила на передовой российско-украинской войны пополнилась молодыми специалистами. Они ровесники украинской независимости и искренне верят, что сейчас их место именно на Донбассе.

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