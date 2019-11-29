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      ДЕЛО САДОВОГО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА

      Итоговый выпуск новостей за 22:00: Теракт на Лондонском мосту. Онищенко возвращается в Украину

      Выпуск новостей 23 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 29 ноября по состоянию на 22:00 – заблокирован мост через Темзу и вертолет правоохранителей в небе над Лондоном. В центре мужчина с ножом напал на прохожих. Скандальный нардеп-беглец Александр Онищенко возвращается в Украину. Об этом он сообщил журналистам.

      Также в выпуске:

      В прошлом журналистка, а ныне депутат от президентской партии Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что в Украине пора "приглушить свободу слова из уважения к институту президентства".

      Полицейские Киева серьезно взялись за нарушителей, которые любят ездить по полосе для общественного транспорта.

      В Одессе работники мединститута вышли на акцию протеста.

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      Теги: Новости Украины Лондон Александр Онищенко Выпуск новостей
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