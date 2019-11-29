Итоговый выпуск новостей за 22:00: Теракт на Лондонском мосту. Онищенко возвращается в Украину

В итоговом выпуске новостей за 29 ноября по состоянию на 22:00 – заблокирован мост через Темзу и вертолет правоохранителей в небе над Лондоном. В центре мужчина с ножом напал на прохожих. Скандальный нардеп-беглец Александр Онищенко возвращается в Украину. Об этом он сообщил журналистам.

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В Одессе работники мединститута вышли на акцию протеста.