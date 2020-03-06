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      Итоговый выпуск новостей за 22:00: Теракт в Кабуле. Массовая драка в одесской церкви

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 6 марта по состоянию на 22:00 – в столице Афганистана неизвестные устроили теракт. Несколько вооруженных мужчин ворвались на церемонию почтения памяти лидера афганских хазар и открыли огонь по людям. Почти 60 участников акции получили ранения, более 30 погибли. В Одессе в церкви подрались прихожане и священники из-за того, что там ведут службу два священнослужителя.

      Также в выпуске:

      В новом правительстве хотят подавать воду в Крым. Такое неоднозначное заявление сделал новоназначенный премьер-министр Денис Шмыгаль в Верховной Раде.

      Глава администрации Виктора Януковича Андрей Портнов получает и сливает конфиденциальную информацию о волонтерах.

      У мужчины, которого накануне госпитализировали в Хмельницком, коронавирус не подтвердился.

      На передовой погиб украинский воин, еще четверо получили ранения.

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      Теги: Новости Украины Теракт Новости Одессы Афганістан Выпуск новостей
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