Итоговый выпуск новостей за 22:00: Теракт в Кабуле. Массовая драка в одесской церкви

В итоговом выпуске новостей за 6 марта по состоянию на 22:00 – в столице Афганистана неизвестные устроили теракт. Несколько вооруженных мужчин ворвались на церемонию почтения памяти лидера афганских хазар и открыли огонь по людям. Почти 60 участников акции получили ранения, более 30 погибли. В Одессе в церкви подрались прихожане и священники из-за того, что там ведут службу два священнослужителя.

Также в выпуске: В новом правительстве хотят подавать воду в Крым. Такое неоднозначное заявление сделал новоназначенный премьер-министр Денис Шмыгаль в Верховной Раде. Глава администрации Виктора Януковича Андрей Портнов получает и сливает конфиденциальную информацию о волонтерах. У мужчины, которого накануне госпитализировали в Хмельницком, коронавирус не подтвердился. На передовой погиб украинский воин, еще четверо получили ранения.