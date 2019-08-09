Итоговый выпуск новостей за 22:00: Трамп ждет встречи с Зеленским. Турист из Пакистана

В итоговом выпуске новостей за 9 августа по состоянию на 22:00 – Дональд Трамп подтвердил, что ждет Владимира Зеленского в Белом доме. Об этом он заявил журналистам в Вашингтоне. В конце мая пограничники не пустили в Украину туриста из Пакистана. Сегодня он снова приземлился на Киевщине.

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Первое заседание новой Верховной Рады будет 29 августа. Это сегодня решили на встрече подготовительной депутатской группы. Ее собрал спикер восьмого созыва Андрей Парубий.

Страшное ДТП произошло на Житомирщине. Там вблизи села Тетеревка водитель BMW сначала обгонял другую машину. Но внезапно потерял управление, выехал на встречную полосу, где и столкнулся с пассажирским микроавтобусом.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура снова сотрудничают. Артем Сытник и Назар Холодницкий провели совместный брифинг, где отчитались о своей работе. Главной темой стало расследование резонансной схемы "Роттердам+".