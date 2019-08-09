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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Итоговый выпуск новостей за 22:00: Трамп ждет встречи с Зеленским. Турист из Пакистана

      Выпуск новостей 89 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 9 августа по состоянию на 22:00 – Дональд Трамп подтвердил, что ждет Владимира Зеленского в Белом доме. Об этом он заявил журналистам в Вашингтоне. В конце мая пограничники не пустили в Украину туриста из Пакистана. Сегодня он снова приземлился на Киевщине.

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      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Война на Донбассе Выпуск новостей Война Владимир Путин Дональд Трамп Новости США
      Источник: 24 канал
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