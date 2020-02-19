Итоговый выпуск новостей за 22:00: Украинцы вылетели из Уханя. Последствия боя у Золотого
В итоговом выпуске новостей за 19 февраля по состоянию на 22:00 – 48 украинцев вместе с гражданами еще девяти стран вылетели из Уханя в Украину. По данным ресурса Flightradar-24, в полночь он должен приземлиться в аэропорту Алматы. Украинские военные в результате боя оставили один наблюдательный пункт после вчерашнего штурма боевиками позиций наших армейцев возле Золотого.
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