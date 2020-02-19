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      Итоговый выпуск новостей за 22:00: Украинцы вылетели из Уханя. Последствия боя у Золотого

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 19 февраля по состоянию на 22:00 – 48 украинцев вместе с гражданами еще девяти стран вылетели из Уханя в Украину. По данным ресурса Flightradar-24, в полночь он должен приземлиться в аэропорту Алматы. Украинские военные в результате боя оставили один наблюдательный пункт после вчерашнего штурма боевиками позиций наших армейцев возле Золотого.

      Также в выпуске:

      Депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский сегодня в зале парламента отказался встать и почтить память погибших активистов на Майдане.

      Черный ящик сбитого под Тегераном "Боинга" МАУ сильно поврежден. Об этом заявил министр обороны Ирана Амир Хатами.

      Пять бойцов, раненых в бою под Золотым, лечат в Харькове.

      В Житомире полицейского поймали на продаже наркотиков. Вместе с сообщником его разоблачили воспитанники местной спортивной школы.

      В Украине за неделю от гриппа умерли 10 человек
      19 февраля
      Теги: Китай Бой возле Золотого Выпуск новостей
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