Итоговый выпуск новостей за 22:00: Украинский храм в России. Рейтинги кандидатов в президенты

В итоговом выпуске новостей за 14 февраля по состоянию на 22:00 – пока в Украине у Православной церкви Московского патриархата десятки тысяч храмов, в России действует только один храм Православной церкви Украины. Расположен он в Ногинске. Киевский международный институт социологии обнародовал новые рейтинги кандидатов в президенты за февраль 2019 года. В нем первое место занял Владимир Зеленский

Также в выпуске: Епископа Московского патриархата Гедеона не пустили в Украину из-за проблем с документами. Исследовательская группа Bellingcat назвала имя третьего подозреваемого по делу отравления Скрипалей в Солсбери. В оккупированную Горловку зашли новые российские военные, которые обстреливают Зайцево. Украинские защитники с фронта поздравили с Днем всех влюбленных своих женщин.