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      Итоговый выпуск новостей за 22:00: Украинский храм в России. Рейтинги кандидатов в президенты

      Выпуск новостей 21 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 14 февраля по состоянию на 22:00 – пока в Украине у Православной церкви Московского патриархата десятки тысяч храмов, в России действует только один храм Православной церкви Украины. Расположен он в Ногинске. Киевский международный институт социологии обнародовал новые рейтинги кандидатов в президенты за февраль 2019 года. В нем первое место занял Владимир Зеленский

      Также в выпуске:

      Епископа Московского патриархата Гедеона не пустили в Украину из-за проблем с документами.

      Исследовательская группа Bellingcat назвала имя третьего подозреваемого по делу отравления Скрипалей в Солсбери.

      В оккупированную Горловку зашли новые российские военные, которые обстреливают Зайцево.

      Украинские защитники с фронта поздравили с Днем всех влюбленных своих женщин.

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      Теги: Новости России Новости Украины Выпуск новостей Религия Православная церковь Украины рейтинги Выборы Президента 2019
      Источник: 24 канал
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