Итоговый выпуск новостей за 22:00: Утвержден устав Томоса. Спланированное нападение на моряков
В итоговом выпуске за 29 ноября по состоянию на 22:00 – Архиерейский синод Вселенского патриархата утвердил проект устава будущей Украинской церкви. Служба безопасности Украины обнародовала переговоры пилотов самолета и вертолета, которые атаковали наших моряков – все было спланировано.
Также в выпуске:
Украинских моряков перевезли в Москву в СИЗО Лефортово.
На Херсонщине в связи с введением военного положения усилили охрану всех стратегических объектов экономики и инфраструктуры
Источник: 24 канал
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