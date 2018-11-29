Итоговый выпуск новостей за 22:00: Утвержден устав Томоса. Спланированное нападение на моряков

В итоговом выпуске за 29 ноября по состоянию на 22:00 – Архиерейский синод Вселенского патриархата утвердил проект устава будущей Украинской церкви. Служба безопасности Украины обнародовала переговоры пилотов самолета и вертолета, которые атаковали наших моряков – все было спланировано.

Также в выпуске: Украинских моряков перевезли в Москву в СИЗО Лефортово. На Херсонщине в связи с введением военного положения усилили охрану всех стратегических объектов экономики и инфраструктуры