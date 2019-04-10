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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Итоговый выпуск новостей за 22:00: Увольнение главы Одесской ОГА. Возвращение "Приватбанка"

      Выпуск новостей 64 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 10 апреля состоянию на 22:00 – правительство Украины уволило главу Одесской ОГА Максима Степанова. Аргументируя это тем, что Степанов не справился со своими обязанностями. Олигарх Игорь Коломойский вскоре может вернуть себе "Приватбанк". К тому же, еще и отсудить огромную компенсацию в два миллиарда долларов.

      Также в выпуске:

      Владимир Зеленский до сих пор не представил свою команду.

      Сергея Паращенко назначили временно исполняющим обязанности председателя Одесской ОГА.

      Народный депутат Егор Соболев выходит из партии "Самопомич", однако остается во фракции как беспартийный.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Игорь Коломойский Новости Одессы Приватбанк Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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