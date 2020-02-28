Итоговый выпуск новостей за 22:00: Визит Порошенко в ГБР. Обострение конфликта в Сирии

В итоговом выпуске новостей за 28 февраля состоянию на 22:00 – войска Башара Асада накануне обстреляли колонны турецких военных в регионе. Более 30 солдат погибли. Турция в ответ открыла огонь по всем целям сирийской армии. Петр Порошенко посетил Государственное бюро расследований. Пятого президента допрашивали в качестве свидетеля по двум уголовным производствами.

Также в выпуске: Министерство юстиции арестовало счета "Общественного". Нацсовет наложил штраф на Newsone за разжигание вражды. Министерство по цифровой трансформации создало специальную онлайн-платформу Дия.Бизнес. В Кропивницком жители общежития устроили свалку посреди жилого массива.