Итоговый выпуск новостей за 22:00: Визит Порошенко в ГБР. Обострение конфликта в Сирии
В итоговом выпуске новостей за 28 февраля состоянию на 22:00 – войска Башара Асада накануне обстреляли колонны турецких военных в регионе. Более 30 солдат погибли. Турция в ответ открыла огонь по всем целям сирийской армии. Петр Порошенко посетил Государственное бюро расследований. Пятого президента допрашивали в качестве свидетеля по двум уголовным производствами.
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