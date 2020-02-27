Итоговый выпуск новостей за 22:00: Во Львове прогнали Королевскую. Стычки на "Барабашово"

В итоговом выпуске новостей за 27 февраля по состоянию на 22:00 – "Чемодан. Вокзал. Россия" – такими выкриками во Львове выгнали из ОГА депутата от "ОПЗЖ" – Наталью Королевскую. В Харькове на рынке "Барабашово" произошли массовые столкновения между коммунальщиками и предпринимателями. Правоохранители задержали 53 человек для выяснения обстоятельств. Следователи возбудили уголовное дело.

Также в выпуске: В Жмеринке, что на Винниччине, примерно 30 мужчин в масках ворвались в горсовет. Украинский военный погиб на передовой, еще один получил ранения. 5 лет назад убили российского оппозиционера Бориса Немцова.