Итоговый выпуск новостей за 22:00: Во Львове прогнали Королевскую. Стычки на "Барабашово"
В итоговом выпуске новостей за 27 февраля по состоянию на 22:00 – "Чемодан. Вокзал. Россия" – такими выкриками во Львове выгнали из ОГА депутата от "ОПЗЖ" – Наталью Королевскую. В Харькове на рынке "Барабашово" произошли массовые столкновения между коммунальщиками и предпринимателями. Правоохранители задержали 53 человек для выяснения обстоятельств. Следователи возбудили уголовное дело.
Также в выпуске:
В Жмеринке, что на Винниччине, примерно 30 мужчин в масках ворвались в горсовет.
Украинский военный погиб на передовой, еще один получил ранения.
5 лет назад убили российского оппозиционера Бориса Немцова.
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