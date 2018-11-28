Итоговый выпуск новостей за 22:00: Военное положение в Украине. Осужденные украинские моряки
В итоговом выпуске новостей за 28 ноября по состоянию на 22:00 – в Украине официально начал действовать военное положение, десять украинских регионов уже живут в особых условиях. Оккупационный суд в Крыму, пренебрегая международным правом, арестовал на 2 месяца всех украинских моряков, некоторым решение озвучивали прямо в больнице.
Также в выпуске:
В Киеве состоялся допремьерный показ "Номеров" Олега Сенцова, остальные украинцы смогут увидеть представление с 7 декабря.
В Мариуполе протестуют против агрессивных действий России в Керченском проливе.
Источник: 24 канал
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