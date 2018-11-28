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      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Итоговый выпуск новостей за 22:00: Военное положение в Украине. Осужденные украинские моряки

      Выпуск новостей 43 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 28 ноября по состоянию на 22:00 – в Украине официально начал действовать военное положение, десять украинских регионов уже живут в особых условиях. Оккупационный суд в Крыму, пренебрегая международным правом, арестовал на 2 месяца всех украинских моряков, некоторым решение озвучивали прямо в больнице.

      Также в выпуске:

      В Киеве состоялся допремьерный показ "Номеров" Олега Сенцова, остальные украинцы смогут увидеть представление с 7 декабря.

      В Мариуполе протестуют против агрессивных действий России в Керченском проливе.

      Теги: Конфликт в Азовском море Украина – Россия заложники Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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