Итоговый выпуск новостей за 22:00: ВСУ взяли в плен террориста. Закрытие резонансных дел

В итоговом выпуске новостей за 18 февраля по состоянию на 22:00 – ВСУ отмечают небывалую активность диверсионных групп противника. За последние два дня такие вылазки боевиков закончились разгромом диверсантов и пленным террористом. Детективы НАБУ и САП закрыли ряд резонансных дел – использование на свадьбе сына генпрокурора служебных авто и недешевый отдых экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

Также в выпуске: 5 лет назад мирный протест на Майдане превратился в смертельную бойню. Газовое дело Александра Онищенко передали в суд. Журналисты исследовали, как бороться с проплаченными митингами.