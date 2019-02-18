Итоговый выпуск новостей за 22:00: ВСУ взяли в плен террориста. Закрытие резонансных дел
В итоговом выпуске новостей за 18 февраля по состоянию на 22:00 – ВСУ отмечают небывалую активность диверсионных групп противника. За последние два дня такие вылазки боевиков закончились разгромом диверсантов и пленным террористом. Детективы НАБУ и САП закрыли ряд резонансных дел – использование на свадьбе сына генпрокурора служебных авто и недешевый отдых экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.
Также в выпуске:
5 лет назад мирный протест на Майдане превратился в смертельную бойню.
Газовое дело Александра Онищенко передали в суд.
Журналисты исследовали, как бороться с проплаченными митингами.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Не имеют права вмешиваться в дела ПЦУ: Кипрская церковь жестко раскритиковала Россию18 февраля , 23:11
-
Сколько денег помощи ЕС выделил Украине: в правительстве отчитались о круглых суммах18 февраля , 22:31
-
Это – политический сигнал: Чалый об увеличении американской помощи Украине18 февраля , 21:01
Комментарии