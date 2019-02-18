00:02
19 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НЕБЕСНАЯ СОТНЯ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 УЛЬЯНА СУПРУН ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Мольба к Путину. Универсиада с елками в России
      Вєсті Кремля
      20:20, 18 февраля
      Вести.UA: Почему Каплин позаимствовал предвыборную программу Гитлера. Ораторские таланты Кличко
      Вєсті.UA
      19:17, 18 февраля
      Незаконные застройки: как на землях МВД вырастают жилые кварталы
      ЦРУ
      09:00, 15 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Природа и люди
      Згадати все
      23:00, 15 февраля
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      НЕБЕСНАЯ СОТНЯ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 УЛЬЯНА СУПРУН ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК

      Итоговый выпуск новостей за 22:00: ВСУ взяли в плен террориста. Закрытие резонансных дел

      Выпуск новостей 23 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 18 февраля по состоянию на 22:00 – ВСУ отмечают небывалую активность диверсионных групп противника. За последние два дня такие вылазки боевиков закончились разгромом диверсантов и пленным террористом. Детективы НАБУ и САП закрыли ряд резонансных дел – использование на свадьбе сына генпрокурора служебных авто и недешевый отдых экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

      Также в выпуске:

      5 лет назад мирный протест на Майдане превратился в смертельную бойню.

      Газовое дело Александра Онищенко передали в суд.

      Журналисты исследовали, как бороться с проплаченными митингами.

      blog_ava
      Лучше не ехать туда вообще, – Кириленко резко высказался об участии Украины в Евровидении
      18 февраля
      243
      Теги: Коррупция Война на Донбассе Вооруженные силы Украины НАБУ САП Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 18 февраля
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      "У нас только одно ЧП – наш президент идиот": почему американцы все больше ненавидят Трампа
      сегодня , 00:00 "У нас только одно ЧП – наш президент идиот": почему американцы все больше ненавидят Трампа
      Іван Яковина 9
      Жизнь после Майдана: история вдовы Героя Небесной сотни
      18 февраля , 14:30 Жизнь после Майдана: история вдовы Героя Небесной сотни
      Євгенія Мазур
      Фантастичні тарифи на газ: що задумала влада
      18 февраля , 23:00 Фантастичні тарифи на газ: що задумала влада
      Тетяна Мартинюк 150
      Главные новости 18 февраля: "азовский" пакет санкций против РФ и победные новости с фронта
      18 февраля , 22:30 Главные новости 18 февраля: "азовский" пакет санкций против РФ и победные новости с фронта
      157
      Алкоголь у небезпеці: в українців заберуть міцні напої?
      18 февраля , 22:05 Алкоголь у небезпеці: в українців заберуть міцні напої?
      Наталія Лебідь 814
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук